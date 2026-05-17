В «Торпедо» рассказали о планах сыграть с ЦСКА и «Спартаком»

В «Торпедо» рассказали о планах сыграть с ЦСКА и «Спартаком»
Главный тренер «Торпедо» Олег Кононов рассказал о проведении товарищеского матча с ЦСКА и вероятной игре со «Спартаком» во время предсезонной подготовки.

— Вопрос по предстоящему межсезонью: с какими командами планируете проводить контрольные матчи во время подготовки? И будут ли приглашены на просмотр арендованные игроки — Алессон, Сысоев — а также ребята из торпедовской молодёжки?
— Из молодёжной команды ребята будут, мы планируем это. Фамилии пока называть не могу. Сысоев — у него заканчивается аренда, он приходит к нам. По Алессону сложнее: там идут переговоры, ходят разговоры, что клуб «Мирасол» хочет его выкупить. Посмотрим, как сложится.

Что касается спаррингов, договорились с ЦСКА. Договариваемся со «Спартаком». Мы пока ещё не знаем, какого числа точно начнётся следующий чемпионат. Два варианта: 11 или 19 июля.

— Сборы планируются в Подмосковье?
— В Москве, — приводит слова Кононова официальный сайт «Торпедо».

«Торпедо» с 46 очками завершило нынешний сезон на девятой строчке в турнирной таблице Лиги Pari.

«Уфа» идёт в СК, арбитр сделал предложение девушке прямо на поле. Главное в ФНЛ
