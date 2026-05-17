Радимов высказался о борьбе «Зенита» и «Краснодара» за чемпионство перед 30-м туром РПЛ

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался о борьбе сине-бело-голубых и «Краснодара» за чемпионство перед 30-м туром Мир РПЛ, в котором клубу из Санкт-Петербурга предстоит встретиться с «Ростовом», а «быки» сыграют с «Оренбургом». Обе игры пройдут 17 мая.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Оренбург
Оренбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ростов» ничего не отдаст просто так. Тем более в свете разговоров об их непростом финансовом положении. Зная, как ростовские болельщики любят футбол, «Зениту» будет нелегко на этом выезде. Очень важен будет первый гол. Если ростовчане забьют первыми, то будет сложно. Но если ты меня сейчас спросишь, кто станет чемпионом, я отвечу, что «Зенит» им станет.

«Краснодар» борется до конца, и они большие молодцы в этом плане. Где‑то в борьбе за чемпионство им помешали травмы, выбили их из ритма. Особенно выбывание Виктора Са повлияло на фланговую игру. Часто говорят об их короткой скамейке. При этом нельзя сказать, что футболисты Мусаева плохо готовы в физическом плане. Они показали, что могут прибавлять в концовках матчей», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

После 29 матчей чемпионата России «Зенит» набрал 65 очков и возглавляет турнирную таблицу, опережая идущий вторым «Краснодар» (63) на два очка.

