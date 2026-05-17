Нападающий «Монако» Балогун высказался о слухах относительно своего будущего

Нападающий «Монако» и сборной США Фоларин Балогун отреагировал на слухи о возможном возвращении в английскую Премьер-лигу, где ранее он выступал за «Арсенал».

«Думаю, для меня сейчас важнее всего сфокусироваться на предстоящей игре со «Страсбургом». А после этого, как вы и сказали, у меня впереди чемпионат мира. Посмотрим, что будет дальше. На данный момент у меня нет каких-либо новостей на эту тему, я лишь стараюсь сфокусироваться на остатке сезона», — приводит слова Балогуна Get French Football News.

В текущем сезоне Балогун провёл 42 матча за «Монако», в которых забил 19 голов и отдал пять результативных передач. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 30 млн.