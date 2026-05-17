«Бенфика» Моуринью — единственный клуб Европы, завершивший сезон без поражений в лиге
«Бенфика» под руководством главного тренера Жозе Моуринью завершила сезон, ни разу не проиграв в чемпионате Португалии. В заключительном туре лиссабонский клуб одержал победу над командой «Эшторил» со счётом 3:1. Встреча проходила на стадионе «Антониу Коимбра да Мота» (Эшторил, Португалия).

Португалия — Примейра . 34-й тур
16 мая 2026, суббота. 22:30 МСК
Эшторил
Окончен
1 : 3
Бенфика
Лиссабон
0:1 Риос – 7'     0:2 Бах – 15'     0:3 Раф. Силва – 16'     1:3 Peixinho – 90+1'    

Всего в 34 матчах внутреннего чемпионата «Бенфика» одержала 23 победы и 11 раз сыграла вничью. Ни один другой клуб в Европе не смог пройти сезон-2025/2026 без поражений на внутренней арене. «Бенфика» заняла третье место в итоговой турнирной таблице, набрав 80 очков — на восемь меньше чемпиона страны, «Порту» (88).

Ранее сообщалось, что Жозе Моуринью покинет «Бенфику». По данным СМИ, португалец близок к возвращению на пост главного тренера мадридского «Реала».

