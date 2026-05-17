Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хосеп Гвардиола повторил достижение Алекса Фергюсона, победив в финале Кубка Англии

Хосеп Гвардиола повторил достижение Алекса Фергюсона, победив в финале Кубка Англии
Комментарии

«Манчестер Сити» обыграл «Челси» со счётом 1:0 в финале Кубка Англии сезона-2025/2026. Таким образом, главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола в третий раз победил в Кубке Англии и повторил достижение легендарного специалиста Алекса Фергюсона, возглавлявшего «Манчестер Юнайтед». Только Гвардиола и Фергюсон выигрывали Кубок Англии и Кубок английской лиги более трёх раз. Об этом сообщает аккаунт Squawka в социальной сети X.

Кубок Англии . Финал
16 мая 2026, суббота. 17:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
0 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Семеньо – 72'    

У испанского тренера пять побед в Кубке лиги. Шотландский специалист пять раз выигрывал Кубок Англии и четыре – Кубок английской лиги.

На стадии полуфинала соревнования лондонский клуб победил «Лидс Юнайтед» со счётом 1:0, а команда из Манчестера обыграла «Саутгемптон» со счётом 2:1.

Материалы по теме
Шикарный гол «Сити» пяткой в финале! У Гвардиолы сезон перестройки — но два трофея
Шикарный гол «Сити» пяткой в финале! У Гвардиолы сезон перестройки — но два трофея
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android