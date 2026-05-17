Хосеп Гвардиола повторил достижение Алекса Фергюсона, победив в финале Кубка Англии

«Манчестер Сити» обыграл «Челси» со счётом 1:0 в финале Кубка Англии сезона-2025/2026. Таким образом, главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола в третий раз победил в Кубке Англии и повторил достижение легендарного специалиста Алекса Фергюсона, возглавлявшего «Манчестер Юнайтед». Только Гвардиола и Фергюсон выигрывали Кубок Англии и Кубок английской лиги более трёх раз. Об этом сообщает аккаунт Squawka в социальной сети X.

У испанского тренера пять побед в Кубке лиги. Шотландский специалист пять раз выигрывал Кубок Англии и четыре – Кубок английской лиги.

На стадии полуфинала соревнования лондонский клуб победил «Лидс Юнайтед» со счётом 1:0, а команда из Манчестера обыграла «Саутгемптон» со счётом 2:1.