Гвардиола ответил, будет ли он работать в «Манчестер Сити» в следующем сезоне

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий на тему своего будущего в английском клубе.

«Буду ли я работать в «Сити» в следующем сезоне? Да. У меня есть действующий контракт. Многие меня об этом спрашивают, но я уже знаю ответ. Да и вы сами его знаете», — приводит слова Гвардиолы The Touchline в социальной сети Х.

Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с лета 2016 года. За это время специалист шесть раз выигрывал с клубом английскую Премьер-лигу, трижды брал Кубок Англии, пять раз — Кубок английской лиги. Трижды «горожане» под руководством испанца выигрывали Суперкубок страны. Помимо этого, небесно-голубые под руководством тренера одерживали победы в Лиге чемпионов УЕФА, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира ФИФА.

