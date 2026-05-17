Руслан Литвинов назвал наиболее комфортную для себя позицию на футбольном поле

Футболист московского «Спартака» Руслан Литвинов ответил на вопрос относительно наиболее комфортной для себя позиции на поле.

— Литвинов — опорный полузащитник или центральный защитник? Тебе самому на какой позиции комфортнее играть? Я понимаю, что ты сейчас скажешь: «Куда тренер поставит, там и буду играть». Но вот если выбирать либо-либо.
— В опорке, — сказал Литвинов в видео на YouTube-канале «Спартака».

В нынешнем сезоне Литвинов провёл за клуб 26 матчей в чемпионате России, в которых забил один мяч и сделал три результативные передачи. Также на счету футболиста восемь матчей в Кубке России и два забитых гола.

