Фермин Лопес из «Барселоны» оценил сезон каталонского клуба

Полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес оценил нынешний сезон для каталонского клуба. Сине-гранатовые стали победителями чемпионата Испании и вылетели в 1/4 финала Лиги чемпионов от мадридского «Атлетико» (2:3 по сумме встреч).

«Это был очень хороший сезон, мы получили от него огромное удовольствие. Были и сложные моменты, но да, нам было очень весело, и мы проделали отличную работу», — приводит слова Лопеса AS со ссылкой на Cadena Ser.

После 36 матчей чемпионата Испании «Барселона» набрала 91 очко и возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги. Мадридский «Реал» располагается на второй строчке. У команды в активе 80 очков.