«Произошёл полный завал». Гришин объяснил результаты ЦСКА в сезоне, упомянув Николича

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин поделился мнением о ситуации в стане красно-синих в концовке сезона-2025/2026 Российской Премьер-Лиги. Напомним, исполняющим обязанности главного тренера красно-синих является Дмитрий Игдисамов. Специалист занял этот пост после увольнения Фабио Челестини.

«ЦСКА летом ждёт перестройка. Это 100%. Руководство точно не удовлетворяет игра команды и результаты. Прошлогодний уход Марко Николича был ударом для ЦСКА. Пусть никто не верит в «тренерский багаж», но это так. Николич собирал команду, при нём они грамотно играли и готовились бороться за чемпионство. Хорошее начало нынешнего чемпионата дала оборона, которую построил Николич. Когда к восьмому-девятому туру этот запас закончился, сменивший Николича Фабио Челестини начал говорить, что ему не хватает футболистов. Игроков купили, а произошёл полный завал», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

В текущем сезоне ЦСКА идёт на пятом месте в Мир РПЛ за тур до конца сезона.