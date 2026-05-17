Радимов объяснил уход Левандовского из «Барселоны»

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Владислав Радимов поделился мыслями после объявления об уходе из «Барселоны» 37-летнего форварда Роберта Левандовского. Вчера, 16 мая, поляк сделал заявление, в котором рассказал, что покинет сине-гранатовых по окончании сезона-2025/2026.

«Барселона» и Левандовски расстались полюбовно. Все понимают, что нужны более молодые игроки, чтобы двигаться дальше. Также «Барселона» прошла период финансовых проблем, а когда они были, Левандовски оказал клубу огромную пользу. Уверен, что двери клуба всегда будут открыты для него», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Левандовски перешёл в «Барселону» летом 2022 года. За этот период 37-летний форвард принял участие в 191 матче во всех турнирах, в которых отметился 119 голами и 24 результативными передачами. В каталонском клубе поляк трижды становился чемпионом Испании, три раза выигрывал Суперкубок страны и один раз Кубок Испании.