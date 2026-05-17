Игрок «Барселоны» Фермин Лопес высказался о соперничестве с «Эспаньолом» и «Реалом»

Полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес высказался о соперничестве сине-гранатовых с «Эспаньолом» и мадридским «Реалом».

– С кем соперничество сильнее: с «Эспаньолом» или с мадридским «Реалом»?

– Соперничество одинаковое, потому что оно всегда существовало, так же как и для них мы являемся главным соперником. Нам также не нравится, что люди обижаются на такие вещи, ведь это всего лишь футбол. Мы не проявляем неуважения ни к одному игроку или команде. Я этого не понимаю, но это нормально, что после поражения кто-то злится. Когда они будут выигрывать, они тоже будут праздновать, и мы это примем. Такие вещи случаются, — приводит слова Лопеса AS со ссылкой на Cadena Ser.

После 36 матчей чемпионата Испании «Барселона» набрала 91 очко и возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги. Мадридский «Реал» располагается на второй строчке. У команды в активе 80 очков.