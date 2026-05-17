«99%, что я останусь». Моуринью сделал заявление на фоне новостей о возвращении в «Реал»

«99%, что я останусь». Моуринью сделал заявление на фоне новостей о возвращении в «Реал»
Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью поделился мыслями о своём контракте с португальским столичным клубом на фоне новостей о переговорах о возвращении на аналогичный пост в мадридский «Реал».

«Никто не заставлял «Бенфику» продлевать мой контракт, и пункт в нём даёт мне возможность уйти, если я приму такое решение. У меня нет абсолютно никаких претензий к президенту. На данный момент шансы остаться в «Бенфике» составляют «99%», поскольку у меня есть контракт ещё на один сезон. У меня есть предложение о продлении контракта от «Бенфики», которое я ещё не видел, но мой агент сказал, что оно отличное. Что касается «Реала», у меня пока ничего нет, но никто из нас не глуп, и то, что есть, — это переговоры между агентом Жорже Мендшом и руководством клуба», — приводит слова Моуринью DN.

Ранее в СМИ сообщалось, что Моуринью вернётся в испанский клуб, переговоры были практически завершены, а объявление ожидалось по окончании сезона-2025/2026.

Моуринью возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год. Под его руководством команда выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.

