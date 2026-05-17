Унаи Эмери назвал величайшего тактика среди футбольных тренеров

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери прокомментировал работу испанских специалистов в Европе, выделив сильнейшего на его взгляд наставника в тактическом плане.

— Многие испанские тренеры добились успеха в Европе.

— Уровень очень высок. Луис Энрике демонстрирует высочайшую стабильность, особенно учитывая сложности управления в «Пари Сен-Жермен». Он проделал большую работу. Гвардиола стал легендой и, на мой взгляд, один из величайших тактиков среди всех тренеров, исходя из того, что он показал за всю карьеру и продолжает показывать. Также в последние годы выделяется Микель Артета — и по конкурентоспособности, и по профессиональным знаниям. Я многому у всех троих научился. Ираола также провёл несколько сильных сезонов. Стоит отметить Иньиго Переса, который вывел «Райо» в финал Лиги конференций. Это редкий случай. Его опыт и бойцовские качества очевидны, — приводит слова Эмери Marca.

«Астон Вилла» вместе с Эмери гарантировала себе участие в грядущем розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА. Команда из Бирмингема по итогам сезона-2025/2026 АПЛ не займёт строчку ниже пятой. Кроме того, подопечные испанского специалиста вышла в финал Лиги Европы, где в решающем за титул матче сойдутся с немецким «Фрайбургом».