Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Пока не в курсе, почему». Сафонов – об игровой форме «ПСЖ» в чемпионском матче с «Лансом»

«Пока не в курсе, почему». Сафонов – об игровой форме «ПСЖ» в чемпионском матче с «Лансом»
Комментарии

Российский голкипер «ПСЖ» Матвея Сафонов рассказал об игровой форме, в которой команда играла в чемпионском матче с «Лансом» (2:0) в 29-м туре чемпионата Франции. Игроки «ПСЖ» провели матч с «Лансом» в форме с Лабубу.

«Кстати, забыл рассказать. В последнем матче вы могли заметить необычный номер на футболке. Пока не в курсе почему, но у каждого на футболке была Лабубу», — написал Сафонов на личной странице в своём телеграм-канале.

Благодаря этой победе «ПСЖ» досрочно обеспечил себе чемпионский титул. Парижане набрали 76 очков и продолжают возглавлять таблицу Лиги 1. Матвей Сафонов был признан лучшим игроком встречи с «Лансом» — российский голкипер отметился восемью спасениями.

Материалы по теме
«Безусловно, лучший матч Сафонова. Тащил «ПСЖ» в одиночку». Франция в восторге от Матвея
«Безусловно, лучший матч Сафонова. Тащил «ПСЖ» в одиночку». Франция в восторге от Матвея
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android