«Пока не в курсе, почему». Сафонов – об игровой форме «ПСЖ» в чемпионском матче с «Лансом»

Российский голкипер «ПСЖ» Матвея Сафонов рассказал об игровой форме, в которой команда играла в чемпионском матче с «Лансом» (2:0) в 29-м туре чемпионата Франции. Игроки «ПСЖ» провели матч с «Лансом» в форме с Лабубу.

«Кстати, забыл рассказать. В последнем матче вы могли заметить необычный номер на футболке. Пока не в курсе почему, но у каждого на футболке была Лабубу», — написал Сафонов на личной странице в своём телеграм-канале.

Благодаря этой победе «ПСЖ» досрочно обеспечил себе чемпионский титул. Парижане набрали 76 очков и продолжают возглавлять таблицу Лиги 1. Матвей Сафонов был признан лучшим игроком встречи с «Лансом» — российский голкипер отметился восемью спасениями.