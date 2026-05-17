Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дивеев обратился к фанатам перед возможно чемпионским матчем «Зенита» в РПЛ

Дивеев обратился к фанатам перед возможно чемпионским матчем «Зенита» в РПЛ
Комментарии

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев опубликовал пост перед матчем 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, который может стать чемпионским для сине-бело-голубых — «Зенит» в гостях встретится с «Ростовом». Встреча пройдёт сегодня, 17 мая.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы в Ростове! Важнейший матч для нас с вами! Для команды, для штаба, для семей и всех наших болельщиков. Мы верили и пахали ради этого матча весь год. Сделаем всё, чтобы не подвести», — написал Дивеев в своём телеграм-канале.

В заключительном туре чемпионата России «Краснодар», с которым сине-бело-голубые борются за чемпионство, сыграет на домашнем стадионе с «Оренбургом». После 29 матчей чемпионата России «Зенит» набрал 65 очков и на текущий момент занимает первое место. На второй строчке располагается «Краснодар» с 63 очками.

Материалы по теме
«Краснодар» верит в «Ростов» против «Зенита», «Спартак» — в ЦСКА. Интриги 30-го тура РПЛ
«Краснодар» верит в «Ростов» против «Зенита», «Спартак» — в ЦСКА. Интриги 30-го тура РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android