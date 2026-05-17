Дивеев обратился к фанатам перед возможно чемпионским матчем «Зенита» в РПЛ

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев опубликовал пост перед матчем 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, который может стать чемпионским для сине-бело-голубых — «Зенит» в гостях встретится с «Ростовом». Встреча пройдёт сегодня, 17 мая.

«Мы в Ростове! Важнейший матч для нас с вами! Для команды, для штаба, для семей и всех наших болельщиков. Мы верили и пахали ради этого матча весь год. Сделаем всё, чтобы не подвести», — написал Дивеев в своём телеграм-канале.

В заключительном туре чемпионата России «Краснодар», с которым сине-бело-голубые борются за чемпионство, сыграет на домашнем стадионе с «Оренбургом». После 29 матчей чемпионата России «Зенит» набрал 65 очков и на текущий момент занимает первое место. На второй строчке располагается «Краснодар» с 63 очками.