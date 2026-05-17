Сафонов выйдет в стартовом составе «ПСЖ» в матче с «Парижем» — Le Parisien

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов вероятнее всего выйдет в стартовом составе команды в матче 30-го тура чемпионата Франции с «Парижем».

Вероятный состав «ПСЖ»: Матвей Сафонов, Уоррен Заир-Эмери, Маркиньос (капитан), Илья Забарный, Лукасж Эрнандес, Жоау Невеш, Витинья, Фабиан Руис, Ли Кан Ин, Гонсалу Рамуш, Брэдли Баркола.

Напомним, «ПСЖ» досрочно обеспечил себе чемпионский титул после победы в матче 29-го тура чемпионата Франции с «Лансом» (2:0). Парижане набрали 76 очков и продолжают возглавлять таблицу Лиги 1. В той встрече Сафонов вышел в стартовом составе и был признан лучшим игроком встречи.