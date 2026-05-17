Стало известно отношение Моуринью к игрокам «Реала», которые могут выступить против Жозе

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью, являющийся основным кандидатом на пост наставника мадридского «Реала», останется верен своим принципам в случае, если возглавит «Королевский клуб». Об этом сообщает популярный аккаунт в соцсети X The Touchline.

По информации источника, Моуринью не собирается подстраиваться ни под одного игрока даже в таком клубе как «Реал». Отмечается, что португальский специалист, как и на первом этапе своей карьеры в испанском гранде, готов посадить на скамейку запасных любого, кто ставит под сомнение его лидерские качества и авторитет, независимо от того, какую роль он выполняет в команде.

Ранее в СМИ сообщалось, что Моуринью вернётся в испанский клуб, переговоры были практически завершены, а объявление ожидалось по окончании сезона-2025/2026.

Моуринью возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год. Под его руководством команда выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.

