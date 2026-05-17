Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хаби Алонсо стал новым главным тренером «Челси», подписав четырёхлетний контракт — Романо

Хаби Алонсо стал новым главным тренером «Челси», подписав четырёхлетний контракт — Романо
Комментарии

Испанский специалист Хаби Алонсо стал новым главным тренером «Челси». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети Х, подтверждая собственную инсайдерскую информацию.

По данным источника, лондонский клуб заключил со специалистом четырёхлетний контракт до июня 2030 года. Сообщается, что официальное объявление Алонсо состоится в ближайшие часы. Утверждается, что контракт Хаби начнёт действовать с 1 июля, однако испанский специалист начнёт работу немедленно, в том числе будет руководить трансферными вопросами в клубе.

Напомним, предыдущим клубом Алонсо в качестве тренера был мадридский «Реал». Он возглавлял команду с июня 2025 года по 12 января 2026 года. За время работы на этом посту Алонсо провёл 28 матчей, в которых команда одержала 20 побед, три встречи завершились вничью, а пять были проиграны. Также тренер известен по работе в немецком «Байере», с которым он становился чемпионом Германии.

Материалы по теме
Хаби Алонсо будет активно участвовать в разработке трансферной стратегии «Челси» — Романо
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android