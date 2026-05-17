Даниэль Риоло – о Сафонове: когда его впервые выпустили против «Баварии», это было ужасно

Журналист Даниэль Риоло высказался о российском голкипера «ПСЖ» Матвее Сафонове.

«Сафонов? Конечно, сначала все говорили: «Кто вообще этот парень, он никакой». Когда он пришёл, все задавались вопросом, зачем его подписали и почему за него заплатили такие большие деньги. Когда его впервые выпустили против «Баварии», это было ужасно. Тогда мы подумали: «Если это запасной вратарь, то всё плохо...». А сейчас — при том, что у него довольно необычный стиль и очень худощавое телосложение, ведь обычно вратари более мощные физически, — он действительно очень эффективен», — приводи слова Риоло Le10sport.

В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 25 голов и провёл 12 «сухих» игр.