«Атланта» с Миранчуком не смогла обыграть «Орландо» в МЛС

В ночь с 16 на 17 мая завершился матч МЛС, в котором «Орландо Сити» принимала «Атланта Юнайтед». Встреча прошла в Орландо на стадионе «Эксплория» и закончилась ничьей со счётом 1:1.

На 18-й минуте встречи американский защитник хозяев Гриффин Дорси открыл счёт в матче, забив с передачи колумбийского хавбека Ивана Ангуло. На 86-й минуте полузащитник гостей из Тринидада и Тобаго Аджани Форчун сравнял счёт, поразив ворота с паса вышедшего на замену американского игрока обороны Мэттью Эдвардса.

Российский полузащитник Алексей Миранчук вышел на поле в стартовом составе и отыграл все 90 минут, не отметившись результативными действиями.

На данный момент «пятиполосные» занимают предпоследнее, 14-е место, в турнирной таблице Восточной конференции с 11 очками после 13 игр. Команда из Флориды находится на 10-й строчке Востока — у неё 14 очков за 14 матчей.