Макфарлейн прокомментировал информацию о подписании «Челси» соглашения с Хаби Алонсо

Исполняющий обязанности главного тренера «Челси» Калум Макфарлейн прокомментировал информацию о том, что клуб договорился о подписании контракта с испанским специалистом Хаби Алонсо.

«Мне нечего сообщить по этому поводу. Моя задача — тренировать команду и руководить ею в следующих двух играх», — приводит слова Макфарлейна BBC.

Ранее, инсайдер Фабрицио Романо в своих соцсетях сообщил, что «Челси» согласовал с Алонсо четырёхлетнее соглашение. Более того, Романо сообщает, что Алонсо приступает к работе в «Челси» немедленно, в том числе будет руководить и трансферными вопросами в клубе, хотя его контракт начнёт действовать только с первого июля.

В текущем сезоне «Челси» дважды сменил главного тренера: в январе клуб уволил Энцо Мареску, а в апреле — Лиама Росеньора. Команда идет на десятом месте в турнирной таблице АПЛ после 36 туров — 49 очков.