Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Макфарлейн прокомментировал информацию о подписании «Челси» соглашения с Хаби Алонсо

Макфарлейн прокомментировал информацию о подписании «Челси» соглашения с Хаби Алонсо
Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера «Челси» Калум Макфарлейн прокомментировал информацию о том, что клуб договорился о подписании контракта с испанским специалистом Хаби Алонсо.

«Мне нечего сообщить по этому поводу. Моя задача — тренировать команду и руководить ею в следующих двух играх», — приводит слова Макфарлейна BBC.

Ранее, инсайдер Фабрицио Романо в своих соцсетях сообщил, что «Челси» согласовал с Алонсо четырёхлетнее соглашение. Более того, Романо сообщает, что Алонсо приступает к работе в «Челси» немедленно, в том числе будет руководить и трансферными вопросами в клубе, хотя его контракт начнёт действовать только с первого июля.

В текущем сезоне «Челси» дважды сменил главного тренера: в январе клуб уволил Энцо Мареску, а в апреле — Лиама Росеньора. Команда идет на десятом месте в турнирной таблице АПЛ после 36 туров — 49 очков.

Материалы по теме
Хаби Алонсо стал новым главным тренером «Челси», подписав четырёхлетний контракт — Романо
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android