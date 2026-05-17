«Не самая блестящая игра». Ширер — о победе «Манчестер Сити» в Кубке Англии
Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер прокомментировал победу «Манчестер Сити» над «Челси» (1:0) в финале Кубка Англии. Единственный гол ударом пяткой на 72-й минуте забил Антуан Семеньо.

Кубок Англии . Финал
16 мая 2026, суббота. 17:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
0 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Семеньо – 72'    

«Возможно, это была не самая блестящая игра, но «Манчестер Сити» пришлось невероятно много поработать, чтобы добиться этого результата», — приводит слова Ширера BBC.

«Манчестер Сити» выиграл второй титул в текущем сезоне — ранее клуб Хосепа Гвардиолы стал обладателем Кубка лиги, победив в финале «Арсенал» (2:0).

Примечательно, что «Манчестер Сити» стал первым клубом в истории, который одержал победы во всех матчах Кубка Англии и Кубка английской лиги за один сезон. На данный момент, у клуба — восемь Кубков Англии и девять Кубков лиги.

