Нападающий «Манчестер Сити» Антуан Семеньо вошёл в историю Кубка Англии

Крайний нападающий «Манчестер Сити» Антуан Семеньо, забивший победный гол в финальном матче Кубка Англии с «Челси» (1:0), навсегда вошёл в историю турнира.

Кубок Англии . Финал
16 мая 2026, суббота. 17:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
0 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Семеньо – 72'    

Семеньо стал первым футболистом из Ганы, которому удалось отличиться в финале Кубка Англии.

Ранее игрок попал в список номинантов на награду лучшему игроку сезона-2025/2026.

«Манчестер Сити» выиграл второй трофей в нынешнем сезоне — ранее клуб Хосепа Гвардиолы стал обладателем Кубка лиги, победив в финале «Арсенал» (2:0).

Примечательно, что «Манчестер Сити» стал первым клубом в истории, который за один сезон одержал победы во всех матчах Кубка Англии и Кубка английской лиги. Всего у клуба из Манчестера восемь Кубков страны и девять Кубков лиги.

