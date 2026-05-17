Нападающий «Манчестер Сити» Антуан Семеньо вошёл в историю Кубка Англии

Крайний нападающий «Манчестер Сити» Антуан Семеньо, забивший победный гол в финальном матче Кубка Англии с «Челси» (1:0), навсегда вошёл в историю турнира.

Семеньо стал первым футболистом из Ганы, которому удалось отличиться в финале Кубка Англии.

Ранее игрок попал в список номинантов на награду лучшему игроку сезона-2025/2026.

«Манчестер Сити» выиграл второй трофей в нынешнем сезоне — ранее клуб Хосепа Гвардиолы стал обладателем Кубка лиги, победив в финале «Арсенал» (2:0).

Примечательно, что «Манчестер Сити» стал первым клубом в истории, который за один сезон одержал победы во всех матчах Кубка Англии и Кубка английской лиги. Всего у клуба из Манчестера восемь Кубков страны и девять Кубков лиги.