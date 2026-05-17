«Мне, возможно, понадобятся новые ноги». Защитник «Сити» Гехи — об участии в ЧМ-2026
Защитник «Манчестер Сити» Марк Гехи высказался после победы над «Челси» (1:0) в финале Кубка Англии.

Кубок Англии . Финал
16 мая 2026, суббота. 17:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
0 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Семеньо – 72'    

«Я невероятно горжусь каждым человеком. Каждый в нашем клубе заслуживает этого. Победа с «Кристал Пэлас» была совсем другим событием. Это был мой первый трофей. В этом году мы победили после тяжёлого сезона, поэтому обе победы одинаково потрясающие.

Чемпионат мира-2026? Происходит много всего. Мне, возможно, понадобятся новые ноги! Впереди захватывающие времена. Все хотели бы, чтобы он (Гвардиола) остался. Легенда футбола, и я многому научился с тех пор, как пришёл сюда», — приводит слова Гехи BBC.

Примечательно, что в финале прошлого года предыдущий клуб Гехи «Кристал Пэлас» одержал победу именно над «Манчестер Сити» — тот трофей стал для клуба из Лондона первым в истории, с 18 сентября 1905 года.

