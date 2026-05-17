Гвардиола рассказал, какое будущее ждёт «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что ждёт его команду после победы в финальном матче Кубка Англии сезона-2025/2026 над «Челси» (1:0).

Кубок Англии . Финал
16 мая 2026, суббота. 17:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
0 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Семеньо – 72'    

«Эту команду ждёт яркое будущее. Я знаю этих парней, я знаю, что они чувствуют, я знаю их преданность клубу, и они очень профессиональны. Я практически уверен, что мы будем успешны в ближайшие годы.

Мне потребовалось время, чтобы у нас начало получаться. В процессе этого мне кое-чего не хватало. Я пробовал много различных форм и видов прессинга. Тех игроков и этих. Но в последние два месяца у меня было ощущение стабильности, которого, возможно, не было прежде. Это нормально, когда у вас много новых игроков, много травмированных. Иногда требуется немного больше времени. Но самые важные соревнования не ждут.

Однако мы попали в топ-8 Лиги чемпионов, где столкнулись с одним из тяжелейших соперников. Против «Реала» всегда очень, очень сложно. Но в остальных соревнованиях мы выступили выдающимся образом», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

