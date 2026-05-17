Хаби Алонсо получит в «Челси» больше полномочий, чем предшественники — Фабрис Хокинс

Стали известны подробности назначения бывшего главного тренера «Реала» Хаби Алонсо в «Челси».

Как сообщает журналист RMC Sport Фабрис Хокинс, в сравнении с предшественниками Алонсо получит в лондонском клубе больше полномочий. Кроме того, ожидается, что 44-летний испанец будет влиять на трансферную политику команды.

О назначении Алонсо накануне объявил другой инсайдер — Фабрисио Романо. Журналист особо отметил, что хотя контракт тренера начнёт действовать только с 1 июля, тем не менее Алонсо приступает к работе в «Челси» немедленно.

В нынешнем сезоне «Челси» дважды сменил главного тренера: в январе клуб уволил Энцо Мареску, а в апреле — Лиама Росеньора. Команда находится на девятом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги после 36 туров — 49 очков.