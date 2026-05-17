«Манчестер Сити» согласовал контракт с новым тренером, который сменит Гвардиолу — Скира

Итальянец Энцо Мареска должен стать преемником Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».

По информации инсайдера Николо Скиры, Мареска достиг принципиального соглашения с «Сити» о контракте до 2028 года с опцией продления до 2029-го.

Сообщается, что руководство «горожан» рассматривает бывшего наставника «Челси» в качестве главного кандидата на замену Пепу Гвардиоле, если испанский специалист решит покинуть клуб.

Теперь окончательное решение остаётся за самим Гвардиолой, а Мареска готов ждать развития ситуации.

Контракт Гвардиолы с «Ман Сити» расчитан до конца следующего сезона.

