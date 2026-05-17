17 мая главные новости спорта, футбол, хоккей, НХЛ, Кубок Стэнли, теннис, UFC, MVP, АПЛ

Роналду упустил трофей за «Аль-Наср», Конор Макгрегор возвращается в UFC. Главное к утру
Звёздный нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду после поражения его клуба в финале азиатской Лиги чемпионов 2 упустил очередной трофей, UFC объявил о возвращении ирландца Конора Макгрегора, назвав дату его боя и соперника, украинка Элина Свитолина одолела американку Кори Гауфф в матче за титул на «тысячнике» в Риме. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Криштиану Роналду упустил 14 из 14 трофеев с момента перехода в «Аль-Наср».
  2. UFC официально сообщил о возвращении Конора Макгрегора, назвав дату боя и соперника.
  3. Элина Свитолина стала чемпионкой турнира WTA-1000 в Риме, обыграв Кори Гауфф.
  4. «Баффало» разгромил «Монреаль» на выезде и сравнял счёт в серии. У Демидова — гол.
  5. Ронда Роузи на 17-й секунде боя победила Джино Карано на турнире MVP.
  6. Фрэнсис Нганну нокаутировал Филипе Линса на турнире MVP.
  7. «Манчестер Сити» согласовал контракт с новым тренером, который сменит Гвардиолу — Скира.
  8. Хаби Алонсо стал новым главным тренером «Челси», подписав четырёхлетний контракт — Романо.
  9. «99%, что я останусь». Моуринью сделал заявление на фоне новостей о возвращении в «Реал».
  10. «Расинг» вернулся в Ла Лигу после 14 лет отсутствия.

Топ-события воскресенья: «золотой» тур в РПЛ, Кубок Гагарина, теннис и бой Роузи — Карано
