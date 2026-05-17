Париж — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Расписание матчей 30-го тура чемпионата России по футболу сезона 2025/2026, календарь РПЛ

Расписание матчей заключительного тура чемпионата России по футболу сезона-2025/2026
В воскресенье, 17 мая, пройдёт заключительный, 30-й тур Мир Российской Премьер-Лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 30-го тура Российской Премьер-Лиги (время московское):

17 мая (воскресенье)

18:00. «Рубин» — «Пари НН»;
18:00. «Сочи» — «Ахмат»;
18:00. «Крылья Советов» — «Акрон»;
18:00. «Балтика» — «Динамо» Москва;
18:00. ЦСКА — «Локомотив»;
18:00. «Ростов» — «Зенит»;
18:00. «Динамо» Махачкала — «Спартак»;
18:00. «Краснодар» — «Оренбург».

Первое место в турнирной таблице чемпионата России текущего сезона занимает «Зенит», набравший 65 очков после 29 туров. На второй строчке располагается «Краснодар», заработавший 63 очка. Замыкает тройку лидеров «Локомотив» с 53 очками. Последнее, 16-е место занимает «Сочи» (21), на 15-й строчке находится «Пари НН» (22).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
