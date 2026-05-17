ЦСКА — «Локомотив»: во сколько начало матча 30-го тура РПЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 17 мая, состоится матч заключительного, 30-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся московские ЦСКА и «Локомотив». Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Артём Чистяков из Азова. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч! Футбол 1». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЦСКА занимает пятое место в чемпионате России. В активе армейцев 48 очков в 29 встречах. «Локомотив» располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ. Команда заработала 53 очка после 29 игр.