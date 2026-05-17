«Ростов» — «Зенит»: во сколько начало матча 30-го тура РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 17 мая, состоится матч заключительного, 30-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Ростов» и «Зенит». Игра пройдёт на стадионе «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону). В качестве главного арбитра выступит Сергей Карасёв. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч! Страна». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

После 29 туров чемпионата России «Ростов» набрал 33 очка и занимает 10-е место. «Зенит» заработал 65 очков и располагается на первой строчке.

В минувшем туре команда Джонатана Альбы победила «Акрон» — 3:1, а подопечные Сергея Семака обыграли «Сочи» со счётом 2:1.

