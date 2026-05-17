«Динамо» Мх — «Спартак»: онлайн-трансляция матча 30-го тура РПЛ-2025/2026 начнётся в 18:00

Сегодня, 17 мая, состоится матч заключительного, 30-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся махачкалинское «Динамо» и московский «Спартак». Игра пройдёт на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра выступит Рафаэль Шафеев. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

После 29 туров чемпионата России махачкалинская команда набрала 25 очков и занимает 14-е место, находясь в зоне переходных матчей. «Спартак» заработал 51 очко и располагается на четвёртой строчке.

В минувшем туре команда Вадима Евсеева разделила очки с «Ахматом» — 1:1, а подопечные Хуана Карлоса Карседо обыграли «Рубин» со счётом 2:1.

