«Краснодар» — «Оренбург»: онлайн-трансляция матча 30-го тура РПЛ начнётся в 18:00

Сегодня, 17 мая, состоится матч заключительного, 30-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Краснодар» и «Оренбург». Игра пройдёт на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступит Андрей Прокопов из Ярославля. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Краснодар» занимает второе место в чемпионате России. В активе клуба 63 очка в 29 встречах. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет два очка. «Оренбург» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице РПЛ. Команда заработала 29 очков после 29 игр.

В минувшем туре команда Мурада Мусаева проиграла московскому «Динамо» — 1:2, а подопечные Ильдара Ахметзянова обыграли «Крылья Советов» со счётом 1:0.