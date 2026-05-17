«Динамо» Мх — «Спартак»: прямая онлайн-трансляция матча 30-го тура РПЛ началась

В 18:00 мск началась онлайн-трансляция матча заключительного, 30-го тура, Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречаются махачкалинское «Динамо» и московский «Спартак». Игра проходит на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра выступает Рафаэль Шафеев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 29 туров чемпионата России махачкалинская команда набрала 25 очков и занимает 14-е место, находясь в зоне переходных матчей. «Спартак» заработал 51 очко и располагается на четвёртой строчке.

В минувшем туре команда Вадима Евсеева разделила очки с «Ахматом» — 1:1, а подопечные Хуана Карлоса Карседо обыграли «Рубин» — 2:1.

