«Балтика» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча 30-го тура РПЛ-2025/2026 начнётся в 18:00

Сегодня, 17 мая, состоится матч заключительного, 30-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Балтика» и «Динамо» Москва. Игра пройдёт на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра выступит Никита Новиков. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

После 29 туров чемпионата России «Балтика» набрала 46 очков и занимает шестое место. «Динамо» заработало 42 очка и располагается на восьмой строчке.

В минувшем туре команда Андрея Талалаева уступила «Локомотиву» — 0:1, а подопечные Ролана Гусева победили «Краснодар» со счётом 2:1.

