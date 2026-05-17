Расписание матчей 37-го тура чемпионата Италии — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 17 мая, сразу пятью матчами стартует 37-й тур итальянской Серии А сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.
Расписание матчей 37-го тура Серии А (время московское):
17 мая, воскресенье:
13:00. «Рома» — «Лацио»;
13:00. «Пиза» — «Наполи»;
13:00. «Ювентус» — «Фиорентина»;
13:00. «Дженоа» — «Милан»;
13:00. «Комо» — «Парма»;
16:00. «Интер» Милан — «Верона»;
19:00. «Аталанта» — «Болонья»;
21:45. «Удинезе» — «Кремонезе»;
21:45. «Сассуоло» — «Лечче»;
21:45. «Кальяри» — «Торино».
После 36 туров Серии А чемпионом страны стал миланский «Интер», набравший 85 очков.