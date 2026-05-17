Расписание матчей 37-го тура чемпионата Испании — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 17 мая, пройдёт 37-й тур испанской Ла Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием встреч.

Расписание матчей 37-го тура чемпионата Испании (время московское):

17 мая, воскресенье:

20:00. «Реал Сосьедад» — «Валенсия»;

20:00. «Эльче» — «Хетафе»;

20:00. «Атлетико» Мадрид — «Жирона»;

20:00. «Овьедо» — «Алавес»;

20:00. «Севилья» — «Реал» Мадрид;

20:00. «Осасуна» — «Эспаньол»;

20:00. «Леванте» — «Мальорка»;

20:00. «Атлетик» Бильбао — «Сельта;

20:00. «Райо Вальекано» — «Вильярреал»;

22:15. «Барселона» — «Бетис».

За два тура до конца чемпионата Испании первое место в турнирной таблице досрочно заняла «Барселона». У каталонцев 91 очко в 36 матчах. Мадридский «Реал» занимает второе место с 80 очками. В топ-4 также входят «Вильярреал» (69 очков) и мадридский «Атлетико» (66).

