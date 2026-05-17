Шарль Каборе: мне очень нравится «Динамо» — там меня всегда уважали

Бывший полузащитник «Краснодара» и «Динамо» Шарль Каборе поделился воспоминаниями о времени, проведённом в московском клубе. Каборе играл в «Динамо» с 2019 по 2021 год.

«Я провёл два очень хороших года в московском «Динамо». Это отличный клуб, который мне очень нравится. Там меня всегда уважали, и это продолжается и по сей день. Я до сих пор очень внимательно наблюдаю за лидерами, игроками и всем персоналом клуба», — сказал Каборе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Шарль Каборе завершил профессиональную карьеру футболиста в 2023 году в возрасте 35 лет. Последним клубом игрока был французский «Ньор».