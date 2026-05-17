Кристиан Нобоа: хочу, чтобы «Зенит» снова выиграл чемпионство

Бывший полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа рассказал, что будет болеть за сине-бело-голубых в заключительном, 30-м туре Мир РПЛ, где они встретятся с «Ростовом».

«Сегодня я болею за «Зенит». Хочу, чтобы они снова выиграли чемпионство. Конечно, в Ростове будет тяжело — местные болельщики создают отличную атмосферу. «Зенит» и «Ростов» — две очень хорошие команды, в обеих я играл, но в этот раз хочу, чтобы победили петербуржцы», — сказал Нобоа в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Игра пройдёт на стадионе «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону). В качестве главного арбитра выступит Сергей Карасёв. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.

