Расписание матчей заключительного тура чемпионата Франции — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 17 мая, состоится 34-й, заключительный тур французской Лиги 1 сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.
Расписание матчей 34-го, заключительного тура Лиги 1 (время московское):
17 мая, воскресенье:
22:00. «Страсбург» — «Монако»;
22:00. «Париж» — «ПСЖ»;
22:00. «Ницца» — «Метц»;
22:00. «Лилль» — «Осер»;
22:00. «Лион» — «Ланс»;
22:00. «Марсель» — «Ренн»;
22:00. «Брест» — «Анже»;
22:00. «Лорьян» — «Гавр»;
22:00. «Нант» — «Тулуза».
Турнирную таблицу Лиги 1 сезона-2025/2026 возглавляет «Пари Сен-Жермен». Команда Луиса Энрике набрала 76 очков за 33 матча и досрочно стала чемпионом Франции.