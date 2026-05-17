«Барселона» — «Бетис»: онлайн-трансляция матча 37-го тура Ла Лиги начнётся в 22:15

Сегодня, 17 мая, состоится матч 37-го тура чемпионата Испании, в котором встретятся «Барселона» и «Бетис». Игра пройдёт на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 36 туров чемпионата Испании каталонский клуб набрал 91 очко и занимает первое место. Команда из Севильи заработала 57 очков и располагается на пятой строчке.

В минувшем туре команда Ханс-Дитера Флика уступила «Алавесу» со счётом 0:1, а подопечные Мануэля Пеллегрини победили «Эльче» — 2:1. В следующем туре «Барселона» встретится с «Валенсией» (23 мая), а «Бетис» — с «Леванте» (23 мая).

