«Париж» — «ПСЖ»: онлайн-трансляция матча 34-го тура Лиги 1 — 2025/2026 начнётся в 22:00

Сегодня, 17 мая, состоится матч заключительного, 34-го тура, французской Лиги 1 сезона-2025/2026 между клубами «Париж» и «ПСЖ». Игра пройдёт на стадионе «Жан Буен» в Париже. В качестве главного арбитра выступит Гийом Парадис. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 33 туров французской Лиги 1 «Париж» набрал 41 очко и занимает 11-е место. «ПСЖ» заработал 76 очков и располагается на первой строчке. Команда Луиса Энрике досрочно стала чемпионом Франции.

В минувшем туре «Париж» проиграл «Ренну» со счётом 1:2, а «ПСЖ» победил «Ланс» — 2:0.

