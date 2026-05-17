«Манчестер Юнайтед» — «Ноттингем Форест»: онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 14:30

Сегодня, 17 мая, состоится матч 37-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Ноттингем Форест». Игра пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступит Майкл Солсбери. Стартовый свисток прозвучит в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 36 туров чемпионата Англии манкунианцы набрали 65 очков и занимают третье место в турнирной таблице. «Лесники» заработали 43 очка и располагаются на 16-й строчке.

В минувшем туре команда Майкла Кэррика сыграла вничью с «Сандерлендом» — 0:0, а подопечные Витора Перейры также поделили очки с «Ньюкасл Юнайтед» — 1:1.