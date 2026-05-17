Камавинга хочет покинуть «Реал» после непопадания в состав Франции на ЧМ — TEAMtalk

Полузащитник мадридского «Реала» Эдуарду Камавинга крайне разочарован решением не включать его в состав сборной Франции на чемпионат мира 2026 года. Это укрепило уверенность 23-летнего футболиста в необходимости новых вызовов за пределами «Королевского клуба». Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, окружение Камавинга активно изучает трансферный рынок и ведёт переговоры с клубами. Подчёркивается, что на минувшей неделе «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» запрашивали сведения по поводу ситуации француза, поскольку обе команды давно следят за ним. «Реал» готов продать Камавинга и оценивает его трансфер в € 57,5 млн.

В нынешнем сезоне Камавинга принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: