«Рубин» — «Пари НН»: онлайн-трансляция матча 30-го тура РПЛ начнётся в 18:00

Сегодня, 17 мая, состоится матч заключительного, 30-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся казанский «Рубин» и «Пари Нижний Новгород». Игра пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра встречи выступит Евгений Буланов из Саранска. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Рубин» занимает седьмое место в чемпионате России. В активе казанцев 42 очка в 29 встречах. «Пари НН» располагается на предпоследней, 15-й строчке в турнирной таблице РПЛ. Команда заработала 22 очка после 29 игр.

В минувшем туре команда Франка Артиги проиграла московскому «Спартаку» — 1:2, а подопечные Вадима Гаранина также уступили ЦСКА со счётом 1:2.