Шарль Каборе рассказал о спортивном сотрудничестве Буркина-Фасо с ЦСКА

Бывший полузащитник «Краснодара» и «Динамо» Шарль Каборе, являющийся послом Буркина-Фасо в сфере спорта, рассказал о спортивном сотрудничестве африканской страны с московским ЦСКА.

«Я приехал и подписал соглашение с ЦСКА — клубом с большим опытом и очень хорошим видением дипломатических и спортивных сотрудничеств. Я являюсь послом в сфере спорта Буркина-Фасо. Данная миссия является частью нашего сотрудничества и спортивной дипломатии с Россией.

Подписание этого соглашения с ЦСКА открывает большие перспективы для сотрудничества через обмен тренерами, подготовку молодых игроков из Буркина-Фасо в России, а также обмен опытом в области спортивной медицины. Я убеждён, что это сотрудничество ещё больше укрепит отношения между Буркина-Фасо и Россией через спорт, молодёжь и обучение. Я очень доволен этими обменами и очень оптимистичен в отношении будущего», — сказал Каборе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

