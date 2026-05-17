Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шарль Каборе рассказал о спортивном сотрудничестве Буркина-Фасо с ЦСКА

Шарль Каборе рассказал о спортивном сотрудничестве Буркина-Фасо с ЦСКА
Комментарии

Бывший полузащитник «Краснодара» и «Динамо» Шарль Каборе, являющийся послом Буркина-Фасо в сфере спорта, рассказал о спортивном сотрудничестве африканской страны с московским ЦСКА.

«Я приехал и подписал соглашение с ЦСКА — клубом с большим опытом и очень хорошим видением дипломатических и спортивных сотрудничеств. Я являюсь послом в сфере спорта Буркина-Фасо. Данная миссия является частью нашего сотрудничества и спортивной дипломатии с Россией.

Подписание этого соглашения с ЦСКА открывает большие перспективы для сотрудничества через обмен тренерами, подготовку молодых игроков из Буркина-Фасо в России, а также обмен опытом в области спортивной медицины. Я убеждён, что это сотрудничество ещё больше укрепит отношения между Буркина-Фасо и Россией через спорт, молодёжь и обучение. Я очень доволен этими обменами и очень оптимистичен в отношении будущего», — сказал Каборе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
Экс-игрок «Динамо» Каборе: Шварц отлично работал в России, почему бы ЦСКА не позвать его?

Первый обладатель Кубка УЕФА из России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android