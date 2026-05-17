«Сочи» — «Ахмат»: онлайн-трансляция матча 30-го тура РПЛ начнётся в 18:00

Сегодня, 17 мая, состоится матч заключительного, 30-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Сочи» и грозненский «Ахмат». Игра пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречи выступит Станислав Матвеев из Троицка. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Сочи» занимает последнее, 16-е место в чемпионате России. В активе сочинцев 21 очко в 29 встречах. «Ахмат» располагается на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ. Команда заработала 36 очков после 29 игр.

В минувшем туре команда Игоря Осинькина проиграла «Зениту» — 1:2, а подопечные Станислава Черчесова сыграли вничью с махачкалинским «Динамо» — 1:1.