Главная Футбол Новости

В Испании раскрыли позицию «Реала» насчёт будущего Камавинга на фоне интереса «Боруссии»

Дортмундская «Боруссия» обратилась в мадридский «Реал» с целью узнать о ситуации полузащитника Эдуарду Камавинга. В ответ «Королевский клуб» заявил, что на текущий момент французский футболист не продаётся. Об этом сообщает испанский журналист Рамон Альварес де Мон на своей странице в социальной сети X.

Ранее СМИ сообщали о готовности «сливочных» рассмотреть вариант с продажей Камавинга. Подчёркивалось, что в услугах 23-летнего игрока заинтересованы «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «ПСЖ».

В нынешнем сезоне Камавинга принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

