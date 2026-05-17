Париж — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
ЦСКА — Локомотив: как команды играли друг с другом последние пять матчей

Сегодня, 17 мая, состоится матч заключительного, 30-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся московские ЦСКА и «Локомотив». Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Артём Чистяков из Азова. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти официальных матчах друг с другом.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Локомотив М
Москва
Последние пять матчей ЦСКА и «Локомотива» друг с другом:

Товарищеский матч, 21 февраля 2026 года, ЦСКА — «Локомотив» — 3:2;
РПЛ, 12-й тур, 18 октября 2025 года, «Локомотив» — ЦСКА — 3:0;
Фонбет Кубок России, 1 октября 2025 года, «Локомотив» — ЦСКА — 0:0; 2:4 пен.;
Фонбет Кубок России, 30 июля 2025 года, ЦСКА — «Локомотив» — 2:1;
РПЛ, 29-й тур, 19 мая 2025 года, «Локомотив» — ЦСКА — 2:2.

С историей личных встреч ЦСКА и «Локомотива» можно ознакомиться по ссылке.

