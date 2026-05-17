Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Краснодара» Сигурдссон: если «Ростов» обыграет «Зенит», будет настоящая драма

Экс-игрок «Краснодара» Сигурдссон: если «Ростов» обыграет «Зенит», будет настоящая драма
Комментарии

Бывший футболист «Краснодара», «Рубина», «Ростова» и сборной Исландии Рагнар Сигурдссон высказался об одной из ключевых встреч заключительного тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в которой «Ростов» встретится с «Зенитом». После 29 матчей чемпионата России сине-бело-голубые набрали 65 очков и возглавляют турнирную таблицу, опережая идущий вторым «Краснодар» (63) на два очка.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Думаю, «Ростову» важно завершить сезон хорошим матчем и победой над «Зенитом». Даже если это будет означать чемпионство «Краснодара». Если такое действительно случится, это будет настоящая драма. А смотреть на эту развязку крайне захватывающе», — сказал Сигурдссон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
Как «Краснодару» взять золото, а «Спартаку» — попасть в топ-3? Все сценарии 30-го тура РПЛ
Как «Краснодару» взять золото, а «Спартаку» — попасть в топ-3? Все сценарии 30-го тура РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android