Бывший футболист «Краснодара», «Рубина», «Ростова» и сборной Исландии Рагнар Сигурдссон высказался об одной из ключевых встреч заключительного тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в которой «Ростов» встретится с «Зенитом». После 29 матчей чемпионата России сине-бело-голубые набрали 65 очков и возглавляют турнирную таблицу, опережая идущий вторым «Краснодар» (63) на два очка.

«Думаю, «Ростову» важно завершить сезон хорошим матчем и победой над «Зенитом». Даже если это будет означать чемпионство «Краснодара». Если такое действительно случится, это будет настоящая драма. А смотреть на эту развязку крайне захватывающе», — сказал Сигурдссон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.